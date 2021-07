Stand: 01.07.2021 09:30 Uhr Verreisen warrt eenfacher

Mit den hütigen Dag is dat vörbi mit dat generelle Wohrschauen vör Urlaubsreisen na annere Länner. Ingang sett harr de Bunnsregeern dat wegen Corona verleden Johr in'n März. Un ok wat de Corona-Risikoregionen in de Welt angeiht, dor endt vundaag de Reisewarnung för mehr as achtig Länner. Mit dormang sünd ok de Törkei un welk Ecken vun Spanien un Kroatien. // Stand: 01.07., Klock 09:30

