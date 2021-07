Stand: 01.07.2021 09:30 Uhr Filme kieken in Kinos geiht wedder

In ganz Düütschland maakt vundaag de Kinos wedder op, nadem dat se mehr as en halv Johr wegen Corona keen Verlööf dorför harrn. To sehn gifft dat vele Filme, de sik sehn laten köönt. De Verbände vun de Filmweertschop de harrn sik op dissen enen Starttermin för't ganze Land eenigt, dat de Kinos sik praat maken un Reklaam ünner de Lüüd bringen köönt. Blots 'n poor vun de Programmkinos, de sünd al in de Gang. // Stand: 01.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.07.2021 | 09:30 Uhr