Stand: 30.06.2021 09:30 Uhr Football-EM

Vörbi na’t EM-Achtelfinaal un dat letzte Speel för Bunnstrainer Joachim Löw. In’t Wembley-Stadion in London hett England de Düütsche Football-Natschonaalmannschop an’n Avend mit Null to twee na Huus schickt. Löw sien Tiet as Trainer geiht nu na föffteihn Johr toenn. He harr mit de düütsche Natschonaalmannschop 2014 den WM-Titel un 2017 den Confed-Cup wunnen. / Stand: 30.06.2021, Klock 9:30

