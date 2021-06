Stand: 30.06.2021 09:30 Uhr Arbeiden in’t Huuskontor

Vundaag löppt de Homeoffice-Plicht ut. Dat heet: Bedrieven mööt jümehr Anstellten nich mehr anbeden, dat se vun tohuus ut arbeiden köönt, wenn dat mööglich is. SPD-Sundheits-Expert Karl Lauterbach gifft den Raatslag, dat Arbeiden in’t Huuskontor ok wieder antobeden – noch sünd nich noog Minschen in Düütschland heel un deel gegen Corona impft. / Stand: 30.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.06.2021 | 09:30 Uhr