Stand: 29.06.2021 09:30 Uhr Hamborg: Buten keen Danzverbott mehr?

Mit en Intrittskoort un negativen Corona-Snelltest in’n Stadtpark danzen. So kunn dat Danzen ünner fre’en Himmel utsehn. De Hamborger Senaat snackt vundaag doröver, wat se dat Verbott to 't Danzen fallen laat. Wat den Stadtpark angeiht, dor wüllt se noch över snacken, wat dor en Alkoholverbott gellen sall. An de verleden Wekenennen hebbt sik de Lüüd, je mehr se drunken hebbt, desto weniger an de Gesetten hollen. // Stand 29.06.2021, Kl. 9:30

