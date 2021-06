Stand: 29.06.2021 09:30 Uhr EM: Schwiez in ’t Viddelfinaal

Dat weer bi de Football-Europamesterschop en Sensatschoon: De Schwiez steiht to 't eerste Maal in 't Viddelfinaal. Dat Team hett Frankriek mit en fief to veer in 't Elfmeterscheten slaan. Vörher harr dat Spanien na 't Viddelfinaal schafft. De Spaniers hebbt sik mit en fief to dree na 't Verlängern dörchsett. // Stand 29.06.2021, Kl. 9:30

