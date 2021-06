Stand: 29.06.2021 09:30 Uhr DPD meet Luftweerten

Dat höört sik eerstmal beten sünnerlich an. De Pakettobringer DPD mitt wo goot de Luft in Hamborg is. Dat maakt se an negenteihn faste Stedens an Ladens vun de Drogeriemarktkeed Budnikowsky. Un denn hebbt se an eenhunnert DPD-Autos Sensoren anbröcht. Wat se seggt, will dat Ünnernehmen dormit hölpen, dat de Luft in de Stadt beter warrt. // Stand 29.06.2021, Kl. 9:30

