Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr All Hamborgers dörft sik impen laten

Op düsse Noricht töövt weck Hamborgers al lang: In dat Impzentrum geiht dat nich mehr de Reig na, wokeen sik impen laten dörf. Dat bedüüd, dat sik jedwereen dor nu een Sprüttentermin halen dörf, de tominnst achteihn Johr old is. De Soziaalbehöörd seggt, dat de Nafraag bi de eersten dree Prioritätsgruppen nich mehr so groot west is. Vundag wüllt se wedder en poor dusend Termine friegeven. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

