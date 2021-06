Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr Danzen schall wedder moeglich sien

Buten heel normal wedder danzen: Dat schall in Hamborg vun‘t tokamen Weekenennen op an wedder moeglich sien. Betto is Danzen noch verbaden, de Senaat will dat man wedder tolaten. Op de anner Sied kunn dat een ne’e Oplaag för den Stadtpark geven, dor schall dat an’e Weekenennen verbaden warden, dat Lüüd Beer, Kööm un Wien drinkt. Dormit wüllt se verhinnern, dat to utlaten fiert warrt un wedder Buddels dörch de Gegend fleegt. Wat Alkohol würklich verbaden warrt, is man noch nich heel un deel seeker. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

