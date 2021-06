Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr Hickhack üm Minschen, de vun Reisen trüggkaamt

Dormit de Corona-Tahlen ünnen blievt, wüllt weck Politikers un Polizei, dat een wedder scharper tokehr geiht mit Lüüd, de vun Reisen trüggkaamt. Dorachter stick de Delta-Variante vun dat Virus, de sik opstunns in jümmer mehr Länners utbreed. De Eerst Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher bekrittelt in dat Daagbladd „de Welt“, dat Minschen, de ut normale Risikorebete trüggkaamt, blots’n fixen Test maken bruukt, dormit se nich in Kwarantään moet. Tschentscher will dorgegen, dat jedwereen fief Daag in Kwarantään mutt, blots de nich, de al dörchimpt worden is. Un eerst na düsse fief Daag weer denn een PCR-Test moeglich. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

