Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr -Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag gifft dat veel Sünnenschien vun’n blagen Heven rünner, mit blots poor Spiddelwulken vermengelert. Eerst na’n Avend hen kann dat Schuer, ok mit Blitz un Dunner dorto, geven. De Temperatur kladdert bet eenundörtig Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al twintig Graad. De Wind dorto kümmt lau ut Oost bet Süüdoost. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wie en Mix ut Sünnenschien un Wulkenwark, ok schuern warrt dat, mit Blitz un Dunner, bi bet to fiefuntwintig Graad. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

