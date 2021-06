Stand: 25.06.2021 09:30 Uhr Corona-Oplagen op’n Kieker

Legale Fiern mööt wi för de jungen Lüüd in Hamborg wedder mööglich maken. Dat seggt de Düütsche Polizeiwarkschop un süht dat dormit jüst so as de Hamborger Club-Bedrievers. De Corona-Regeln, de totiets gellt – so as dat Danzverbott – de sünd vun de Beamten so as se dat seggt kuum noch dörtosetten. Bides de Naver-Bunnslänner ümmer wieder wat nageevt bi de Oplagen, blifft de Hamborger Senaat stuur. Dat smitt de Düütsche Polizeiwarkschop jüm vör. De Binnenbehöörd wiest de Wöör trüch un wiest op’e Gefohr hen, dat een sik ansteken kunn.

// Stand: 25.06.2021, Kl. 9:30

