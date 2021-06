Stand: 25.06.2021 09:30 Uhr Warnstreiks in’n Eenzelhannel

Kunnen mööt vundaag woll’n beten wat mehr an Geduld mitbringen, wenn se bi Rewe oder bi Marktkauf inköpen doot. Verdi hett de Lüüd, de dor arbeiden doot, to en Warnstreik opropen, de twee Daag lang duern schall. Dat geiht aver ok üm de Ladens vun Thalia, Ikea un von de Modekeed Zara un H&M. De Warkschop will blangen anner Saken, dat de Lüüd veer Komma fief Perzent mehr Geld kriegt. In en halve Stünn is en Kundgeven plaant, de vör dat Warkschopshuus an’n Bessenbinnerhoff stattfinnen deit.

// Stand: 25.06.2021, Kl. 9:30

