Stand: 25.06.2021 09:30 Uhr Gesett för‘n Klimaschutz

Düütschland mutt bet to dat Johr tweedusendfiefunveertig klimaneutral warrn – fief Johr fröher as egens plaant. Dat steiht in dat ne’e Klimaschutz-Gesett binnen. De Bunnsdag hett dat an’n Avend mit de Stimmen vun Union un SPD afnickt. Grund is en Uurdeel ween vun dat Bunns-Verfatensgericht. Dor meen se, dat dat nich reken dee, wat se bet nu plaant harrn, dormit weniger Drievhuusgasen in’e Luft puust warrt.

// Stand: 25.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.06.2021 | 09:30 Uhr