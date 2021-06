Stand: 25.06.2021 09:30 Uhr Roovöverfall

In Winterhuud, dor hebbt twee Lüüd güstern Avend kort na Klock teihn den Rewe-Laden in’n Moorfuhrtweg överfullen. De Mitarbeiders harrn se bi de Saak mit en Mest droht. Dorna sünd se denn utneiht un hebbt Bargeld mitnahmen, wo een aver noch nich weet, waveel. Bi to Schaden kamen is nüms. Warrt aver woll swoor, de Lüüd, de dat ween sünd, utfinnig to maken, denn se harrn sik wat för Mund un Nees bunnen.

// Stand: 25.06.2021, Kl. 9:30

