Stand: 25.06.2021 09:30 Uhr Tennis: Thiem speelt nich

Dat is bidder för dat Tennisturnier an’n Roodenboom: De Topspeler Dominic Thiem ut Österriek mutt afseggen. De Weltranglisten-Föffte hett sik an’t Handgelenk wehdoon un fallt länger ut. Thiem harr aver en Verdrag, de över twee Johr geiht, ünnerschreven, so dat he denn villicht wenigstens dat tokamen Johr in Hamborg mit bi is.

// Stand: 25.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.06.2021 | 09:30 Uhr