NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt‘n feinen Dag vundaag. Veerteihn Graad sünd dat opstunns in Fuhlsbüddel. Tietwies sünd’n poor Wulken ünnerwegens. Üm’e Middagstiet rüm sünd dat villicht ok’n poor mehr. Alltohoop maakt de aver nich veel. To’n Namiddag hen schient denn ok wedder ornlich de Sünn un dat denn bi bet to dreeuntwintig Graad. Un dat warrt denn ok jeden Dag’n beten wat mehr. Morgen sünd dat denn al bet to fiefuntwintig Graad un Sünndag sünd dat denn goors bet to sössuntwintig Graad. Un vör allen Dingen an’n Sünndag kummt denn noch veel de Sünn dorto.

