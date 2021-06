Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr Keen Impfen an de Uni Hamborg

Lange Gesichter an de Universität Hamborg: Egens schullen tweedusendveerhunnert Lüüd, de dor arbeiden doot in’t UKE impft warrn. Man nu sünd all Terminen afseggt worrn. Dorachter stickt, dat de Sozialbehöörd keen Biontech un ok keen Moderna praat stellt hett. De Präsident vun de Universität Dieter Lenzen meent, dat is en politisch Entscheden, de sik gegen de Uni richten deit. Dat Schrieven dorto hett NDR 90,3 vörliggen. De Sozialbehöörd wehrt sik un seggt, se kunn dat nich stüern, wo veel Impfmiddel se kriegen doot. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

