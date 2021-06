Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr Football-EM

Dat weer en Kraftakt: Düütschland steiht bi de Football-Europameisterschop in’t Achtelfinaal. Gegen Ungarn hebbt se twee to twee liekop speelt. Nu steiht dat Team op den tweten Platz in de Tabell. För Ungarn is de EM toenn. Frankriek hett gegen Portugal twee to twee speelt un steiht in de Grupp vörn. Ok Sweden un Spanien sünd in de neegste Runn kamen. Sweden hett gegen Polen dree to twee speelt un hett de Grupp wunnen. Spanien hett de Slowakei mit fief to Null na Huus schickt. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

