Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr Dode in de Elv

Na den Baadunfall an de Elv steiht dat nu fast: De föffteihn-Jöhrige, de Freedag verswunnen weer, is doot. Dat weer vun de Polizei to hören. Se hebbt de Liek ünnersöcht, de se bi Wedel funnen harrn. An’n Dag na dat Unglück harr de Broder vun den Doden in Horborg woll en sössteihn-Jöhrigen daalstaken. Wat he mit em afreken wull, oder nich, dat warrt noch ünnersöcht. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

