Stand: 23.06.2021 09:30 Uhr Ferien för Hamborgs Schölers

De Schölerschen un Schölers in Hamborg hebbt en sworet Corona-Johr achter sik. Vundaag is jemehr letzte Schooldag vör de langen Sommerferien. Ok de Abiturprüfens hebbt se ünner sworere Ümstänn maakt. Man an't Enn weern de Noten bi de schriftlichen Prüfens in Düütsch, Mathe un Ingelsch beter as in 't Johr tovör. // Stand 23.06.2021, Kl. 9:30

