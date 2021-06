Stand: 23.06.2021 09:30 Uhr Verkehrskungress in Hamborg

Straten mit weniger Staus, Autos un S-Bahntöög, de vun sülvst fohrt: Woans dat geiht, dat kann een sik in Hamborg ankieken. Bi den internatschonalen Verkehrskungress ITS. Den Utblick op de Mess in de Merrn vun Oktober, den geev dat güstern al mal bi Verkehrssenater Anjes Tjarks. // Stand 23.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.06.2021 | 09:30 Uhr