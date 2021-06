Stand: 23.06.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt vundaag noch jümmer fründlicher bi Temperaturen bet to tweeuntwintig Graad.

Morgen geiht dat gor nich so slecht los, man to’n Nameddag, dor kann’t denn mal de een oder anner Flaag geven. Liekers kladdert se sogor op bet to dreeuntwintig Graad. // Stand: 23.06.2021, Kl. 9:30

