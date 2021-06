Stand: 22.06.2021 09:30 Uhr Parties in Hamborg

Dat kunn ween un de Polizei Hamborg griept in Tokunft gauer dörch. Un twoors an de ne’en Steden, ‘neem se düchtig Party maakt, as to’n Bispeel in’n Stadtpark un in de Viddeln an de Alster. Wat de Binnenbehöörd seggt, wüllt se to ‘t Wekenenn noch mehr Lüüd hebben, de en Oog op de Partygängers hebbt un wenn ’t nödig is, dörchgriepen doot. De Hamborger Club-Bedrievers glöövt nich, dat Appellen alleen wat bringt. Se wüllt, dat - meist so as in Berlin – se buten ok wedder Danz-Veranstaltens verlöövt. // Stand 22.06.2021, Kl. 9:30

