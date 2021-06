Stand: 22.06.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Wat sall ut de Koophüüs Galeria/Kaufhof un Karstadt Sports, de in Hamborg nu leddig staht warrn? Op en Veranstalten vun de Stadtentwicklungsbehöörd hebbt se dor nu över ne'e Ideen snackt. Ünner anner'n hebbt se en Naturkunnmuseum oder en Markthall vörslaan. Man in de leddigen Koophüüs kunnen ok Wahnungen entstahn. De Kooplüüd in de Binnenstadt is wichtig, dat dat Parterre un de eerste Stock as Verkoopflachen bestahn blievt. // Stand 22.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2021 | 09:30 Uhr