Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Unfall in Braamfeld

In Braamfeld is en veer Johr olen Jung bi en Unfall üm’t Leven kamen. Güstern Namiddag weer en Auto vun de Braamfelder Chaussee afkamen un in dree Autos rinneid, de an de Straat parkt hebbt. De lütt Jung weer graad dorbi ut dat Auto vun sien Öllern uttostiegen as he vun denn Wagen tofaat kregen worrn is. He is noch an de Unfallstee storven. Bavento sünd noch dree Minschen to Schaden kamen. Dorünner ok de Vadder un de veerteihn Johr ole Broder vun denn lütt Jungen. Se sünd na’t Krankenhuus hinkamen. //Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2021 | 09:30 Uhr