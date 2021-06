Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Monica-Bleibtreu-Pries för’t Ohnsorg

Dat Ohnsorg-Theater, dat hett den Monica-Bleibtreu-Pries vun de Hamborger Privaattheater-Daag wunnen. De Multi-Kulti-Saatir „Extrawurst“ is as beste Komödie utekent worrn. Meist twee Weken lang weren bi dat Theaterfestival besünnere Stücken vun private Bühnen ut ganz Düütschland to seihn. De besten sünd güstern bi en Gala in de Kommerspelen uttekend worrn. En utföhrlichen Bericht dorto köönt se vun Klock söven af an vunavend in’t Kulturjournaal hier bi NDR 90, 3 hören. //Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

