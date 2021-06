Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Dode un Vermisste bi’t Baden

In Sleswig-Holsteen sünd an’t Wekenenn minnestens twee Minschen bi’t Baden üm’t Leven kamen. Güstern hebbt Füerwehrlüüd in en See bi Neemünster en doten Jung vun dörteihn Johr funnen. He weer siet Freedag vermisst worrn. In Kreis Herzogtum Lauenborg hett de Füerwehr en doten negenteihn Johr olen Mann ut en See haalt. In’n Kreis Steinborg söcht se noch na en negen Johr ole Deern, de ok baden wull. Al siet Feedagavend warrt en foffteihn Johr olen Jung vermisst, de in de Elv baadt hett. // Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

