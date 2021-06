Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi dichte Wulken un deels ornliche Flöög un Gewidder. Kann ok mal längere Tiet regen. Övern Dag warrt dat deels fröndlicher bi bet to eenuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in St. Georg foffteihn Graad. De Wind weiht flau ut ünnerschedliche Richten. Bi Gewidder kann he ornlich opbrusen. Morgen warrt dat fröndlich mit Wulken un blifft meist dröög bi bet to eenuntwintig Graad. // Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

