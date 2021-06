Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr Wohrschau för Delta-Variant

Fachlüüd maakt sik Sorgen wegen de Delta-Variant vun dat Coronavirus. De Foorm gellt as besünners anstekend un verdeelt sik totiets blangen anner Länner in Grootbritannien un Portugal tämlich gau. Dorüm wohrschaut de Böverste vun den Verbund vun’e Dokters op’e Welt – Ulrich Montgomery – dat een de Corona-Oplagen nich to gau trüchnehmen deit. He hett sik gegenöver vun de Blööd vun‘e Funke-Mediengrupp to ütert un verlang, dat de Maskenplicht binnen bibehollen warrt.

