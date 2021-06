Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr Fridays for Future wedder in Gang

Över mehre Maanden henweg hebbt se wegen Corona en Paus maakt – vundaag nu wüllt de Aktivisten vun Fridays for Future mit jümehr Protesten wedder losleggen. Den Dag över sünd Saken för en ne’et Klimaschutzgesett in achtuntwintig Städer in Düütschland plaant. In Hamborg sünd üm’e Middagstied rüm üm un bi tweedusend Lüüd mit bi, de sik anmellt hebbt. De Fridays for Future-Demo geiht an’n Jungfernstieg los un geiht dor denn ok wedder to Enn.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

