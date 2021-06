Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr Rull trüchwarts bi Saak üm Cum-Ex

In den Cum-Ex-Schandool, de sik üm de Hamborger Warburg-Bank dreiht, dor maakt de Mitbesitter Christian Olearius nu en Rull trüchwarts. So as NDR 90,3 to weten kregen hett, will he nu doch nicht mehr sülvst vör den Ünnersökensutschuss vun’e Börgerschop utseggen. Olearius gellt as een vun de Hauptfiguren in de ganze Saak. Un de Ünnersökensutschuss schall in den Fall nu Licht rinbringen. Dat geiht dorüm, wat de Politik dor nu mitmischt hett oder nich, dat de Warburg-Bank Stüern eerstmal nich trüchbetahlen müss.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

