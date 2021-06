Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr HVV will wedder mehr Fohrgäst hebben

De Hamborger Hochbahn will bet to dat Enn vun dat Johr wedder mehr Fohrgäst trüchhebben. Achtig Perzent schüllt dat denn wedder ween vun dat, waveel dat vör de Tiet vun den ganzen Corona-Slamassel ween sünd. Nu sünd dat man blots sösstig Perzent. Dorför plaant de HVV ne’e Abo-Fohrkorten, de sik ok för Lüüd lohnt, de vun tohuus ut arbeiden doot.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

