Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr Winterhuder Kai: Anwahners sünd argerlich

De Hamborger Polizei hett güstern Avend wedder mal den Winterhuder Kai rümen müsst. Anwahners harrn sik beklaagt. Dor harrn üm un bi sösshunnert Lüüd fiert hatt. Vele vun jüm schüllt woll in’e Goorns oder in’e Ingäng vun’e Hüüs hinpisst hebben. Ok in’n Stadtpark is dat vull ween: Dor wören güstern veerdusend Minschen ünnerwegens. Dor is aver nich groot wat bi passeert.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.06.2021 | 09:30 Uhr