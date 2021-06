Stand: 18.06.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Blauen Himmel un Sünnschien – dat kennt wi al vun güstern. Dat allens gifft dat ok vundaag noch mal un dat warrt noch mal so richtig hitt – bet to fiefundörtig Graad. Opstunns sünd dat tweeuntwintig Graad op Finkwarder. To’n Avend hen kann dat ween, dat dat denn ok noch mal dönnern deit mit’n beten Regen dorbi. Mal kieken wat dor vun warrt. Un morgen schient denn ok de Sünn, sünd aver ok en poor Wulken ünnerwegens un ok enkelte Regenschuer oder Gewidder sünd mööglich. Meisttiets blifft dat aver dröög bi bet to achtuntwintig Graad. Un Sünndag kann dat namiddags un avends stedenwies ok mal ornlich Regen, dönnern un opbrusen bi bet to dörtig Graad.

// Stand: 18.06.2021, Kl. 9:30

