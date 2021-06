Stand: 17.06.2021 09:30 Uhr Striet över Coronaregeln

Bi't Thema Corona sünd de Ansichten in de Börgerschop uteenanner gahn. Politikers vun de Oppositschon seggt dat to, dat Verbotten lockert wöörn. De FDP föddert bavento, dat dat ok de Maskenplicht op School un an anner Steden nich mehr geven schull. SPD un Gröne wohrschoet man för de Delta-Mutatschon. De kunn man sik goot wegholen. | Stand 17.6.2021 Kl. 9:30

