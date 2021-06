Stand: 17.06.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

So seht de Corona-Tahlen an'n Morgen ut: De Sövendaaginzidenz fallt in heel Düütschland noch mal kloor – op nu 11,6. Dat Robert Koch-Institut mellt goot eendusenddreihunnert ne'e Infektschonen. Dat sünd meist süsstig Perzent weniger as vör en Week.| Stand 17.6.2021 Kl. 9:30

