Stand: 17.06.2021 09:30 Uhr Bedrief an'n Flooghaven

En Week vör de Sommerferien gifft dat wedder mehr Bedrief an'n Hamborger Flooghaven. Bet to dörtigdusend Minschen warrt dor woll düssen Sommer per Dag ankamen or afflegen. Vun Hamborg ut warrt mehr as eenhunnert anner Flooghavens direkt anflogen. Vun'n Airport heet dat: Wokeen en Floogreis plaant, schull sik för de Reis beter mal ankieken, wo dat mit de Quarantäne-Regeln in sien Ferienland utsüht. | Stand 17.6.2021 Kl. 9:30

