Stand: 17.06.2021 09:30 Uhr Mehr Rollers in de Stadt

In Hamborg gifft dat jümmer mehr E-Pedd-Rollers. Veerdusend sünd dat vör en Johr ween, nu sünd wi al bi bummelig sövendusend. Na Informatschonen vun NDR 90,3 geev dat in't eerst Quartal vun't Johr al negenuntwintig Unfäll mit de E-Scooters. Dat is en Plus vun süsstig Perzent. Bi de mehrsten Unfäll sünd de Föhrers schullig ween. | Stand 17.6.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.06.2021 | 09:30 Uhr