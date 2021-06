Stand: 16.06.2021 09:30 Uhr CDU gegen geslechter-gerechte Spraak

Schall dat in Tokunft Hamborger:Innen heten? De CDU seggt ne un hett op ehren Parteidag kloor rutstellt: Wi sünd gegen en Geslechter-gerechte Spraak in Behöörden un Scholen. An Steden, de to’n Staat tohöört, dor schall de düütsche Grammatik gellen, verlangt de Hamborger CDU-Lannsvörsitter Christoph Ploß. Siet güstern dörvt de Hamborger Behörden den sonöömten Gender-Steern bruken, man dat is freewillig. Jeedeen Amt kann sülvt fastleggen, op wat för en Oort un Wies se de Minschen dor ansnacken doot. / Stand: 16.06.2021, Klock 9:30

