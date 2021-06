Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr Hasskommentaren in’t Internett

De höört to’n Alldag dorto vun vele Hamborger Politkerinnen un Politikers. Dat NDR Lannsfunkhuus hett jüm fraagt, de in’n Senaat, in’e Börgerschop un in’e Bezirken arbeiden doot. Mehr as jede twete vun de Politikers, de antert hebbt, de hett seggt, dat he sülvst Hassnarichten op Twitter, bi Facebook oder ok as E-Mail kriegen deit. De Politikers kriegt Schimp, de rassistisch un sexistisch is. Jüm warrt aver ok drauht, dat se jüm an’e Plünnen wüllt.

// Stand: 15.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2021 | 09:30 Uhr