Maskenplicht in Hamborg

Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr

Dat kunn angahn, dat in Hamborg noch vör dat Wekenenn de Maskenplicht buten an’e frischen Luft wegfallen deit. Dor will de Senaat vundaag över snacken. De Corona-Tahlen gaht wieder bargdaal un dorüm will dat ok de Oppositschoon vun CDU un AfD in’e Börgerschop, dat de Maskenplicht en Enn hett. So as de Sundheitsbehöörd dat seggt, kunn een bald ok de FFP2-Masken nich mehr bruken möten, so as in Bussen un Bahnen.

// Stand: 15.06.2021, Kl. 9:30

15.06.2021 | 09:30 Uhr