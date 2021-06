Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr Füer in Hummelsbüddel

An‘e Olen Landstraat in Hummelsbüddel is in’e Nacht en Wahnmobil kumplettemang utbrennt. Tügen hebbt noch en Keerl weglopen sehn. De Hamborger Polizei söcht na em, bet nu man noch ahn Erfolg. To Schaden kamen is bi dat Füer nüms.

