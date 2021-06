Stand: 15.06.2021 09:30 Uhr Football-EM

Man glieks, wo dat bi de Football-EM för uns losgeiht, dor mööt wi gegen Frankriek ran, de ok vörnan staht. Hüüt Avend is dat för de düütsche Mannschop in München sowiet. Sponien hett güstern Avend gegen Sweden man blots null to null speelt. Un Polen hett gegen de Slowakei, de woll kener so recht op’n Zeddel harr, ganz unvermodens mit een to twee verloren.

// Stand: 15.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.06.2021 | 09:30 Uhr