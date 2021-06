Stand: 14.06.2021 09:30 Uhr Spahn will Maskenplicht lockern

Woso verzicht Hamborg in Footgängezonen nich op de Maskenplicht? Ok Bunnssundheitsminister Jens Spahn meent, Masken doot buten nich noot. Bi en siede Inzidenz un masse Impens mööt na un na denn ok binnen keen Masken mehr dragen warrn, sä Spahn to de Bläder vun de Funke-Mediengrupp. An't Wekenenn harr Bunns-Justizministersch Christina Lambrecht de Länner dorto opropen, dat se de Maskenplicht lockert. // Stand 14.06.2021, Kl. 9:30

