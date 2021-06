Stand: 14.06.2021 09:30 Uhr Hamborg: Fiern an’t Wekenenn

Ok an düt Wekeneen hebbt wedder dusende junge Lüüd buten in'n Stadtpark, an de Alster un Elv fiert. De Polizei muss man blots hier un dor ingriepen. De mehrsten weern na 't Falkensteiner Över un na den Winterhuder Kai hentrocken. In'n Stadtpark harr de Polizei för en beteren Överblick en Lichtmast op de grote Festwisch henstellt. // Stand: 14.06.2021, Kl. 9:30

