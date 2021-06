Stand: 14.06.2021 09:30 Uhr Hamborg Handball un Football EM

Hamborgs Handballers hebbt dat noch nich schafft, dat se den Sprung na de eerste Bunnsliga hen maakt. De Handball Spoortvereen Hamborg harr in Dresden mit en eenundörtig to sövenundörtig dat Nasehn.

Un bi de Football-EM hebbt de Nedderlannen jemehr Optaktspeel wunnen. Mit en dree to twee gegen de Ukraine. Öösterriek hett Noord-Mazedonien mit en dree to een slaan. // Stand 14.06.2021, Kl. 9:30

