Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Tahlen gaht bargdahl

Op ganz Düütschland betagen is de Inzidenz ok vundaag wedder wieder bargdahl gahn: op achtteihn Komma söss. So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt, hebbt sik goot tweedusendveerhunnert Lüüd bavento nee mit dat Coronavirus ansteken. Dat sünd goot sövenhunnert weniger as noch genau vör een Week.

// Stand: 11.06.2021, Kl. 9:30

