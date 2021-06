Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Raatslag vun’e STIKO

Wat nu ok Kinner un junge Lüüd en Sprütt gegen Corona kriegen schüllt, dat mööt de Öllern in Düütschland sülvst seggen. De Stännige Imp-Kommischoon tominnst hett för jüm keen allgemeen Raatslag afgeven. Anners süht dat ut bi all de Kinner, de vördem al wisse Krankheiten hebbt un ok sunne Kinner, de in Kontakt mit Risikogruppen sünd. Jüm raadt de STIKO dorto, sik gegen Corona impen to laten.

// Stand: 11.06.2021, Kl. 9:30

