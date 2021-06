Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Warnstreiks

Lüüd, de in Lebensmiddelladens un in’n Bookhannel arbeiden doot, de sünd vundaag in Hamborg to en Warnstreik opropen. Dat geiht üm de Ladens vun REWE, Penny, Netto, Marktkauf un Thalia. In en eerste Runnen, wo se mit’nanner snackt hebbt, dor hebbt de Arbeitgevers – so as de Warkschop Ver.di dat seggt – keen Anbott op’n Disch leggt hatt. Ver.di will för de üm un bi söventigdusend Arbeitslüüd, de in’n Hamborger Enzelnhannel to doon hebbt, mehr wat an Geld hebben.

// Stand: 11.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.06.2021 | 09:30 Uhr